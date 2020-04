Google zet bluetoothfunctie contactonderzoek via Play Services in Android

Google zet de bluetooth-api voor het registreren van contactmomenten in zijn framework Play Services. Daardoor werkt het op alle telefoons met Android 6.0 en hoger zonder dat een update van het besturingssysteem nodig is.

De bluetooth-api is een samenwerking met Apple en moet apps in staat stellen om toegang te krijgen tot een systeem waarbij telefoons id's kunnen uitwisselen om zo later gebruikers te kunnen waarschuwen dat ze in contact zijn geweest met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld. Die api komt half mei uit en nu heeft Google bevestigd, onder meer tegen 9to5Google, dat het bedrijf de ondersteuning zal verspreiden via Play Services.

Google kan updates aan Play Services pushen naar alle telefoons met Google-diensten aan boord, ook als die een verouderd besturingssysteem draaien en zelfs als de fabrikant gestopt is met de ondersteuning. Play Services draait op Android 6.0 of hoger, wat vermoedelijk op vrijwel alle actieve Android-telefoons in de Benelux staat.

Het internetbedrijf zal ook een framework publiceren voor Android-telefoons die geen Play Services hebben, zoals veel recente modellen van Huawei. Als Huawei dat framework inbouwt, kunnen apps die gebruikmaken van de api van Google, alsnog aan contactonderzoek doen via bluetooth. Het is nog onbekend of en wanneer Huawei de benodigde software daarvoor kan en gaat uitbrengen.

Google en Apple staan beide alleen erkende gezondheidsorganisaties toe om de api te gebruiken; voor andere apps is die niet beschikbaar. Apple zal een update van iOS pushen om de api in te bouwen. Dat gebeurt vermoedelijk volgende maand.