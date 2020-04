Apple en Google gaan samen api uitbrengen voor corona-apps met bluetooth

Apple en Google gaan samen een api uitbrengen, waar apps voor contactonderzoek op basis van bluetooth gebruik van kunnen maken. De bedrijven gaan bovendien een platform hiervoor in hun mobiele besturingssystemen bouwen.

De api komt in mei, beloven Apple en Google. Er staat al documentatie van de api online. Met die api kunnen apps van gezondheidsorganisaties en overheden apps voor contactonderzoek bouwen. Dat is nodig vanwege de recente uitbraak van het coronavirus. Voor een robuustere manier van inbedden van de techniek in de besturingssystemen, bouwen beide bedrijven de mogelijkheid voor contactonderzoek via bluetooth in hun onderliggende platformen in. In de praktijk komt dat vermoedelijk neer op een iOS-update voor Apple en een update van Play Services voor Google.

Het inbouwen moet later mogelijk maken om met meer apps te communiceren. De beide bedrijven benadrukken dat privacy, transparantie en toestemming voor het doen van contactonderzoek door de gebruiker centraal staat bij de ontwikkeling van de technologie.

Veel landen zijn nu bezig met de ontwikkeling van apps voor 'contact tracing'. Onder meer Nederland kijkt naar de mogelijkheid om een dergelijke app te gebruiken. De gedachte is dat telefoons die bij elkaar in de buurt zijn een geanonimiseerd identificatienummer uitwisselen. Als een persoon blijkt het coronavirus heeft, kan zo'n app telefoons met wie het id's heeft uitgewisseld inseinen. Vervolgens kunnen die het advies krijgen om thuis te blijven.