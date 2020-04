Typenummer in firmware wijst op nieuw Nintendo Switch-model

Er is in versie 10.0.0 van de firmware voor de Nintendo Switch een typenummer gevonden van nog onaangekondigde Nintendo-hardware. Het lijkt erop dat dit model een tweede scherm aan gaat sturen.

Het typenummer is 'nx-abcd', meldt Mike Heskin, die eerder aanwijzingen voor de Switch Lite vroegtijdig had gevonden in de firmware. Er zijn geen andere modellen met 'd' in de naam; de huidige Switch is 'nx-abca2', de Switch Lite is 'nx-abcc'. Er bestaat ook nog een 'nx-abcb', maar die is tot nu toe niet uitgekomen. Die heet Copper of Calcio, aldus een gebruiker op het Resetera-forum.

Volgens Heskin zijn drie van de vijf nieuwe 'dram-profielen' in de firmware voor dit apparaat en kan hij mogelijk een tweede scherm aansturen. Daarbij zou het kunnen gaan om een Switch met de vorm van een Nintendo DS of iets anders waar een tweede scherm voor nodig is, zoals een vr-bril.

De Switch kwam uit in 2016, vorig jaar kwam daar de Switch Lite bij. Er gaan al langer geruchten over een krachtiger model, maar die is tot nu toe niet aangekondigd of verschenen.