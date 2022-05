Pc-leveringen zijn voor tweede kwartaal op rij gestegen door thuiswerken

De pc-leveringen zijn in het derde kwartaal van 2020 met 3,6 tot 14,6 procent gestegen, zeggen drie verschillende onderzoeksbureaus. Vooral Acer profiteert van de stijging, al blijft Lenovo absoluut gezien het meest verkopen.

Onderzoeksbureau Canalys schrijft dat de wereldwijde pc-leveringen in het derde kwartaal met 12,7 procent is gestegen ten opzichte van een jaar eerder. Dat is volgens het bedrijf de hoogste stijging in tien jaar tijd. Dat komt voor een deel door laptops, waarvan er in het afgelopen kwartaal 64,6 miljoen stuks zijn geleverd. Het aantal geleverde desktopcomputers en -workstations daalde wel, met 26 procent. Net als het tweede kwartaal, wordt het toenemende thuiswerken als hoofdreden genoemd voor de stijging van het aantal pc-leveringen. Bedrijven zouden steeds meer mensen en bedrijven investeren in thuiswerken op de lange termijn.

Koploper blijft bij Canalys Lenovo, met 19.270.000 geleverde pc's. Daarmee heeft het bijna een kwart van de markt in handen. Daarna volgt HP, met 18.660.000 geleverde pc's. Grootste stijger is volgens Canalys Acer, met 15 procent meer leveringen in vergelijking met het derde kwartaal van 2019. Acer leverde het afgelopen kwartaal 5.638.000 pc's. De enige daler op de Canalys-lijst is Dell, dat een half procent minder pc's wist te leveren.

Bedrijf Q3 leveringen x1000 Marktaandeel Groei Lenovo 19.270 24,3% 11,4% HP 18.660 23,6% 11,9% Dell 11.989 15,1% -0,5% Apple 6372 8,1% 13,2% Acer 5638 7,1% 15% Rest 17.277 21,8% 25,8% Totaal 79.207 100% 12,7%

IDC meldt de grootste stijging in het aantal geleverde pc's, met 14,6 procent. Volgens het bureau had de stijging nog hoger kunnen liggen, ware het niet dat er componenttekorten waren. Er was onder meer een tekort aan processoren en panelen. IDC verwacht niet dat deze tekorten snel opgelost zullen worden en denkt dat de leveranciers nog tot 2021 een backlog zullen hebben. Opvallend aan de IDC-cijfers is dat Apple volgens het bureau de meeste winst heeft behaald, met een stijging van 38,9 procent naar 6,89 miljoen leveringen.

Bedrijf Q3 leveringen x1000 Marktaandeel Groei Lenovo 19.272 23,7% 11,3% HP 18.690 23% 11,2% Dell 11.996 14,8% -0,8% Apple 6890 8,5% 38,9% Acer 6005 7,4% 29,3% Rest 18.419 22,7% 29,3% Totaal 81.272 100% 14,6%

Gartner noteert de kleinste stijging in het aantal geleverde pc's, met 3,6 procent. Wel zegt het bureau dat het de grootste vraag naar consumenten-pc's in vijf jaar tijd heeft gezien. Door deze vraag zijn er volgens Gartner leveringsproblemen ontstaan als het gaat om onder meer panelen, zoals ook IDC beschrijft. Bedrijven waren in het derde kwartaal wat voorzichtiger, stelt Gartner, al werden er nog steeds veel pc's gekocht om te kunnen thuiswerken. Hoewel Chromebooks niet worden meegenomen in de pc-cijfers van Gartner, merkte het bedrijf wel op dat de leveringen hiervan met ongeveer 90 procent zijn gestegen in een jaar tijd.

Opvallend aan de Gartner-cijfers is dat het verschil tussen koploper Lenovo en HP groter is dan bij de andere onderzoeksbureaus. Bij Gartner gaat het om ruim vier procentpunt, terwijl het verschil bij de andere bureaus niet eens één procentpunt is. Verder is Dell volgens Gartner meer gekrompen, met bijna vijf procent krimp.

Bedrijf Q3 leveringen x1000 Marktaandeel Groei Lenovo 18.310 25,7% 8,3% HP 15.447 21,6% 0,7% Dell 10.827 15,2% -4,6% Apple 5513 7,7% 7,3% Acer 5085 7,1% 29,5% ASUS 4747 6,7% 12,9% Rest 11.448 16% -4,7% Totaal 71.377 100% 3,6%

Het verschil in de cijfers van de drie onderzoeksbureaus komt onder meer door een verschil in definities. Zo verstaat Gartner onder pc's desktops, notebooks en apparaten als de Microsoft Surface. Apparaten als Chromebooks en iPads zijn volgens het bureau weer geen pc's. Canalys noemt tablets geen pc's, maar Chromebooks wel. IDC ziet pc's als desktops, notebooks en werkstations, maar tablets en servers niet. Daarnaast gaat het bij de drie bureaus om voorlopige resultaten.