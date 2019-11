Dell stelt prognose naar beneden bij vanwege slechte leverbaarheid Intel-cpu's

Dell heeft zijn verwachtingen voor het financiële boekjaar naar beneden bijgesteld vanwege de slechte verkrijgbaarheid van Intel-cpu's. De computerfabrikant denkt daardoor in het laatste kwartaal van dit jaar minder pc's en laptops te leveren.

"De cpu-tekorten bij Intel zijn verergerd in het afgelopen kwartaal, dat heeft invloed op de leveringen van pc's voor bedrijven en consumenten in het vierde kwartaal", zegt Dell-coo Jeffrey Clarke in een teleconferentie met investeerders. Een transcript daarvan staat bij SeekingAlpha. Dell verwacht een jaaromzet tussen 91,5 en 92,2 miljard dollar te behalen. Eerder was de verwachting nog dat dit tussen de 92,7 en 94,2 miljard zou zijn. Het financiële boekjaar van Dell loopt af op 1 februari 2020.

Dell maakte de nieuwe verwachtingen bekend bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. In de afgelopen drie maanden behaalde Dell een omzet van 22,84 miljard dollar, een stijging van 2 procent ten opzichte van een jaar eerder. De omzet uit producten bedroeg 17,49 miljard dollar, een daling van 1 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De omzet uit diensten steeg met 10 procent naar 5,36 miljard dollar. De nettowinst kwam uit op 552 miljoen dollar. Vorig jaar was dat nog een verlies van 895 miljoen dollar.

Intel bood vorige week in een open brief excuses aan voor nieuwe tekorten. Die tekorten zijn ontstaan door 'variaties bij de productie' die niet opgevangen konden worden. Er staat al jaren hoge druk op het 14nm-procedé van Intel. De fabrikant maakt verreweg het overgrote deel van zijn cpu's en chips op dat procedé. De overstap naar 10nm is dit jaar gemaakt, maar dat wordt niet op grote schaal ingezet. Intel blijft voor de meeste processors 14nm gebruiken en werkt intussen aan zijn 7nm-procedé, dat vanaf eind 2021 moet worden ingezet.