Apex Legends-update introduceert hoger level en meer beloningen

Respawn Entertainment introduceert op 3 december een patch voor Apex Legends waarmee onder meer het maximale level wordt verhoogd van 100 naar 500. Deze wijziging leidt tot de mogelijkheid om meer gratis Apex Packs te verdienen.

Respawn zegt dat spelers gevraagd hebben om meer gratis Apex Packs en een hoger maximumlevel. Met de update van 3 december speelt de ontwikkelaar op die wensen in. Zo gaat het maximale level naar 500 en wordt het voor level 100 benodigde totale aantal ervaringspunten met vijf procent beperkt. Daarnaast zijn tussen level 20 en 58 minder ervaringspunten nodig om in level te stijgen, wat het voor nieuwe spelers eenvoudiger moet maken om sneller in rang op te klimmen.

Deze verhoging van het maximale level naar 500 betekent dat spelers in totaal 199 Apex Packs kunnen verdienen. Dat zijn er 154 meer dan het aantal pakketten dat tot nu toe gratis is te verdienen. Tussen level 2 en 20 volgt een pakket per level en tussen level 22 en 300 is bij elke twee levels een pakket te krijgen. Dat gaat naar een Apex Pack voor elke vijf levels voor spelers met level 305 of hoger.

De ontwikkelaar maakt ook bekend dat deze wijzigingen voor een deel als het ware met terugwerkende kracht worden geïntroduceerd. Dat betekent dat alle spelers die momenteel level 100 zijn, vanaf 3 december meteen 14 Apex Packs zullen ontvangen. Dat aantal volgt op basis van bovengenoemde wijzigingen, die ertoe leiden dat spelers bij het nieuwe systeem in totaal 59 Apex Packs krijgen in hun weg naar level 100; voorheen zat dat aantal op 45.