Pc-leveringen dalen opnieuw in eerste kwartaal van 2019

De wereldwijde pc-markt is in het eerste kwartaal van 2019 opnieuw gekrompen, met 4,6 procent. Hoewel de cijfers over 2018 meevielen, lijkt er geen sprake te zijn van een herstel. De afname zou volgens analisten mede toe te schrijven zijn aan cpu-tekorten.

Gartner spreekt van een afname van 4,6 procent en IDC houdt het bij 3 procent. De twee zijn het er wel over eens dat de totale hoeveelheid verscheepte pc's in het afgelopen kwartaal uitkomt op 58,5 miljoen stuks. Vorig jaar in dezelfde tijdsperiode lag dat getal nog rond de 60 miljoen pc's.

Het tekort aan cpu's ligt volgens de analisten bij Intel; de yields op zijn nieuwe 10nm-procedé zijn nog niet zo goed dat het aan de vraag kan voldoen, waardoor het besloot om verder in de bestaande 14nm-productie te investeren. De tekorten aan Intel-processoren leidde tot prijsstijgingen, die in combinatie met een sterke vraag door migraties naar Windows 10 problematisch blijken te zijn.

HP en Lenovo strijden nog altijd strijden om de koppositie. Gartner plaatst Lenovo bovenaan, terwijl IDC daar juist HP neerzet. De bedrijven hebben in ieder geval een marktaandeel van 22 of 23 procent. Daarna volgt Dell met zo'n 18 procent en Apple volgt op de vierde plek met 6,8 procent. Van deze bedrijven maakte Lenovo een aardige groei door, volgens Gartner zelfs 6,9 procent ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019. De rest bleef relatief stabiel. Een van de hekkensluiters, Acer, zag zijn marktaandeel echter met 13 procent krimpen.