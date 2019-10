Analisten: pc-leveringen groeiden in derde kwartaal opnieuw

De wereldwijde leveringen van desktop-pc's en laptops zijn volgens zowel Gartner als IDC in het afgelopen kwartaal gestegen. Tekorten aan Intel-processors en de handelsruzie tussen de VS en China hadden een beperkte impact op de leveringen.

De analistenbureaus Gartner en IDC hebben hun cijfers over de aantallen geleverde pc's wereldwijd over het derde kwartaal bekendgemaakt. Volgens Gartner stegen de leveringen met 1,1 procent, IDC constateerde een grotere groei, met 3 procent. Begin dit jaar groeiden de leveringen ook al.

Beide bureau's benoemen de tekorten aan Intel-chips in de periode en de mogelijkheden die dit biedt voor AMD om marktaandeel te winnen, maar tegelijkertijd constateerde de analisten dat de tekorten beperkt bleven en nauwelijks invloed hadden op de leveringscijfers.

Ook de handelsoorlog tussen de VS en China had nagenoeg geen effect, maar dit zou kunnen veranderen als in december de hogere importtarieven van de VS van kracht worden. Daar staat tegenover dat nog een deel van de bedrijven de overstap van Windows 7 naar Windows 10 moet maken, wat een positief effect op de leveringen kan hebben.