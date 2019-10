DXOMark introduceert audiotestprotocol voor speakers van smartphones

DXOMark, bekend van zijn score voor de kwaliteit van camera's, heeft een testprotocol opgesteld om de kwaliteit van de interne speakers van smartphones te bepalen. Ook test het bedrijf de opnamekwaliteit van smartphones.

DXOMark heeft audiotechnici in de arm genomen en een audiolaboratorium opgezet. Op die locatie is onder andere een anechoïsche kamer of dode kamer met microfoons en sensoren aanwezig om in volledige stilte de audiosignalen op te kunnen vangen. In die kamer kunnen ook speakers gebruikt worden om opnames met de smartphones te kunnen maken.

Daarnaast is een luisterkamer aanwezig met een reeks speakers en microfoons om de weergave te kunnen analyseren. Voor zowel weergave als opname hanteert DXOMark een reeks categorieën waarop beoordeeld wordt met elk weer subcategorieën. Zo zijn er de onderdelen klankkleur, ruimtelijk, volume, artefacten en dynamiek. Net als bij het protocol voor camera's volgt er een totaalscore uit de verschillende subscores om apparaten te kunnen vergelijken.

Het bedrijf meldt gebruik te maken van objectieve meetresultaten maar ook van het 'menselijk oor en de hersenen als meetinstrument'. Bij deze subjectieve beoordeling analyseren geluidsexperts verschillende aspecten van audio, waarbij niet nader aangeduide protocollen voor consistentie moeten zorgen.

DXOMark test alleen de ingebouwde speakers en geeft geen oordeel over de audiokwaliteit wanneer een koptelefoon is aangesloten. Ook oordeelt de test niet over audiokwaliteit tijdens bellen.

De eerste uitkomsten zijn dat de Huawei Mate 20 X de hoogste score krijgt, gevolgd door de iPhone XS Max, die hoger scoort dan de iPhone 11 Pro Max, die de derde positie inneemt. Die top drie is identiek bij zowel weergave als opname, met de Samsung Galaxy S10+ in beide gevallen op plek vier.