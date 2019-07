Analisten: pc-markt groeide afgelopen maanden weer

De markt voor desktops en laptops is afgelopen maanden weer gegroeid. Dat beweren analistenbureaus Gartner en IDC. De groei komt volgens hen door het naderende einde van de ondersteuning voor Windows 7 en verbeteringen in de leveringen van Intel-processors.

Bedrijven zijn vanwege de naderende stop voor de ondersteuning van Windows 7 bezig met het migreren van pc's naar Windows 10, zeggen Gartner en IDC. Mede daardoor zat de groei in desktops en niet in laptops. De groei was volgens Gartner 1,5 procent, IDC houdt het op 4,7 procent.

Ook lukt het Intel beter om aan de vraag naar zijn processors te voldoen, waardoor fabrikanten meer computers kunnen leveren. Daarnaast heeft Lenovo alvast veel pc's geleverd vanwege de importheffing op Chinese elektronica, claimt IDC. Gartner heeft daar geen effect van waargenomen. Lenovo is volgens beide analisten marktleider, met HP en Dell daarachter. Vorig kwartaal liet de markt voor pc's nog een krimp zien.