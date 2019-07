Microsoft pusht per ongeluk Xbox-versie naar Windows 10 Insiders

Microsoft heeft per ongeluk een build die waarschijnlijk voor de Xbox is bedoeld naar Windows 10-gebruikers gepusht. In de nieuwe build is onder andere een nieuw startmenu te zien waar de Live Tegels niet meer standaard te zien zijn.

De build van Windows 10 werd per ongeluk uitgebracht via het Insider-programma waarmee gebruikers bèta's van het besturingssysteem kunnen proberen. Door een fout werd de verkeerde versie naar gebruikers uitgerold. Die postten er screenshots van op Twitter. Het gaat waarschijnlijk om een startmenu voor de Xbox, al test Microsoft op dit moment ook een lichtgewicht versie van het besturingssysteem genaamd Windows Lite. De lay-out van het nu uitgelekte startmenu heeft wat weg van eerder uitgelekte mock-ups daarvan.

Het uitgelekte startmenu heeft minimalistische pictogrammen voor bekende Windows-applicaties. Het lijkt er niet op dat de programma's ook als lijst op te roepen zijn, zoals in het huidige startmenu het geval is. Er staat wel een grote zoekbalk bovenaan, evenals een lijst met gesuggereerde apps. Naast het nieuwe menu is ook te zien hoe de taakbalk onderin en het Action Center veranderd zijn met andere functies.

Update: het stuk is aangepast om enkele onjuistheden te verbeteren.