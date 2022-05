Analistenbureau IDC: wereldwijd minder tablets geleverd in 2022

Er zijn wereldwijd in het eerste kwartaal van 2022 minder tablets geleverd dan in dezelfde periode vorig jaar, zo heeft analistenbureau IDC becijferd. Toch is er in ontwikkelingslanden nog veel groei en is dat de reden dat sommige fabrikanten weer interesse tonen in de productcategorie.

De leveringen daalden jaar op jaar met ongeveer drie procent, schat IDC. Het aantal geleverde tablets kwam uit op 38,4 miljoen. Er waren geen grote verschuivingen in marktaandelen te zien. Apple bleef met afstand marktleider, gevolgd door Samsung en Amazon. Lenovo en Huawei verloren marktaandeel, maar blijven wel in de wereldwijde top vijf.

In 2022 zijn diverse fabrikanten voor het eerst weer begonnen interesse te tonen in tablets. Zo kwam OPPO met een tablet en deed zustermerk realme hetzelfde. Google neemt tablets ook weer serieus. De Chinese merken richten zich vooral op ontwikkelingslanden, zegt IDC. Daar proberen ze er consumenten toe over te halen om verschillende producten van hun merk te kopen.

In ontwikkelingslanden stegen de leveringen van tablets, terwijl die in andere landen juist aan het dalen zijn. Tablets kenden een kleine opleving aan het begin van de coronapandemie, maar inmiddels is de situatie weer gestabiliseerd, zegt het analistenbureau.