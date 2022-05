VRT NU is beschikbaar voor Apple TV

De Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie heeft zijn VRT NU-videoplatform beschikbaar gesteld op de Apple TV. Eind vorig jaar kwam VRT NU al naar Android en tv-settopboxen. Binnenkort volgt een versie voor Samsung TV.

VRT NU voor Apples tvOS is vanaf maandag te vinden in de App Store. Met de app kunnen gebruikers live naar het journaal kijken of uitgesteld naar een 'ruim aanbod' van VRT-programma's. Sinds december vorig jaar is het videoplatform beschikbaar voor Android en diverse tv-settopboxen.

De VRT meldt dat de versie voor Samsung TV 'binnenkort' volgt. Als die uit is, kunnen eigenaren van recente Samsung-tv's via de downloadwinkel op die televisies de VRT NU-app downloaden. Of er ook een app volgt voor andere platforms, zoals LG's webOS, is nog niet bekend.