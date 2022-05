Square Enix wil na verkoop Tomb Raider meer investeren in 'blockchain en AI'

Square Enix wil meer investeren op gebieden als blockchain, kunstmatige intelligentie en cloud. De Japanse game-uitgever meldt dit bij de voorgenomen verkoop van de Tomb Raider-studio's en -rechten aan Embracer.

Square Enix verkoopt drie van zijn buitenlandse studio's aan Embracer. Het bedrijf zegt dit te doen omdat dit zal helpen bij het 'aanpassen aan de veranderingen die wereldwijd gaande zijn in de zakenwereld'. De Japanse uitgever denkt door de verkoop efficiënter te worden en de bedrijfswaarde te kunnen verhogen door de 'groei van kernactiviteiten te versnellen'.

In hetzelfde document schrijft Square Enix dat de verkoop het ook mogelijk maakt om nieuwe investeringen te doen op gebieden als blockchain, AI en cloud. Wat het bedrijf daar precies mee wil doen, wordt niet gespecificeerd. Het gaat vermoedelijk om implementaties in games.

De top van Square Enix heeft zich al vaker positief uitgelaten over blockchainimplementaties in games. Vorige maand zei de ceo van het bedrijf gamers via blockchain te willen compenseren voor content die ze in games maken. Begin dit jaar zei hij in een open brief erg positief te zijn over nft's en blockchains. Volgens de topman zijn nft's 'zeer enthousiast' ontvangen door een 'snelgroeiende groep gebruikers'.

De uitspraken van de Square Enix-ceo waren opmerkelijk, omdat veel traditionele gamers juist kritiek hebben op de implementatie van nft's. Stalker 2-ontwikkelaar GSC Game World schrapte zijn nft-plannen na aanhoudende kritiek. De nft's die Ubisoft implementeerde in Ghost Recon Breakpoint, bleken nauwelijks verhandeld te worden.