IDC: halfgeleidermarkt blijft groeien, kampt in 2023 mogelijk met overcapaciteit

De wereldwijde halfgeleidermarkt zal dit kalenderjaar een groei van 17,3 procent doormaken ten opzichte van 2020. Dat meldt analistenbureau IDC in een nieuw rapport. IDC verwacht ook dat er tegen 2023 wellicht overcapaciteit in de halfgeleiderproductiesector zal ontstaan.

Het rapport van IDC stelt dat de groei in de chipsector dit jaar wordt gedreven door toegenomen vraag in verschillende productgroepen, waaronder smartphones, laptops, servers, automotive, smarthome en netwerkapparatuur, gaming en wearables. De prijzen voor dram en geheugen zijn ook toegenomen gedurende het afgelopen jaar.

Het analistenbureau schrijft daarbij dat halfgeleiderfabrikanten momenteel bijna 100 procent van hun productiecapaciteit inzetten. Het tekort aan chips zou volgens het analistenbureau in het komende kwartaal iets blijven afnemen, omdat de productiecapaciteit bij halfgeleiderfabrikanten geleidelijk wordt uitgebreid.

IDC verwacht daarbij dat de vraag en aanbod naar chips medio 2022 weer 'genormaliseerd en evenwichtig' moeten zijn. Tegen het einde van dat jaar komen volgens het analistenbureau 'grootschalige capaciteitsuitbreidingen' online bij grote halfgeleiderfabrikanten. Daarom zou er in 2023 mogelijk een overcapaciteit kunnen ontstaan in de chipsector.

Verder stelt het analistenbureau dat de inkomsten uit 5G-halfgeleiders met 128 procent zouden stijgen, en dat inkomsten uit smartphonechips groeien met 28,5 procent. Ook zouden de markten voor consoles, smarthome-apparaten en wearables respectievelijk groeien met 34, 20 en 21 procent. De automotivechipsector zal een groei van 22,8 procent doormaken, verwacht IDC.

IDC voorspelt verder dat de halfgeleidermarkt tegen 2025 in totaal 600 miljard dollar waard zal zijn, met een verwachte groei van 5,3 procent per jaar. Dat is hoger dan de groei van 3 tot 4 procent die IDC in eerdere jaren heeft waargenomen.