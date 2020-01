Haven van Rotterdam begint proef met 'digitale brandweer'

De haven van Rotterdam is een proef begonnen met een 'digitale brandweer'. Dat is een speciaal korps van cyberexperts die de digitale veiligheid in de haven moeten bewaken. Op dit moment zijn 15 bedrijven daarbij aangesloten.

Het Algemeen Dagblad schrijft dat de haven op dit moment bezig is met een experiment, al zijn veel details daarover niet bekend. De haven heeft al sinds twee jaar een Port Cyber Resilience Officer. Dat is een havenmeester die verantwoordelijk is voor de digitale veiligheid in de haven. De rol bestaat sinds 2017, toen een grote ransomware-infectie twee belangrijke terminals in de haven platlegde. Inmiddels is er ook een organisatie actief die toeziet op de digitale veiligheid van de haven, en die bedrijven in de haven voorbereid op incidenten. De organisatie doet oefeningen, geven advies, en alarmeren de juiste bedrijven en autoriteiten als er iets aan de hand is. Het gaat om een proef, al is niet bekend hoe lang die duurt.

Volgens de CRO is de organisatie geïnspireerd op de brandweer in de haven. Dat is ook een samenwerking van verschillende losstaande organisaties en afdelingen van verschillende bedrijven die samenwerken bij brand. Dat is goedkoper en efficiënter. Op dit moment zouden er 15 bedrijven in de haven betrokken zijn bij de proef. De CRO wil niet zeggen welke bedrijven dat zijn. Ook is nog niet bekend hoe het 'cyberkorps' er in de praktijk uit ziet, en hoe de financiering in elkaar zit. Volgens de CRO werd vorig jaar ongeveer eens per maand alarm geslagen over een mogelijke aanval.