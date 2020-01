Politie koppelde in 2019 98 keer foto aan gezichtsherkenningsdatabase

De Nederlandse politie heeft vorig jaar 98 keer een match gevonden in het systeem voor gezichtsherkenning. Dat is 16 keer meer dan in het jaar ervoor. Hoe vaak zo'n match tot een vervolgonderzoek of veroordeling leidt is niet bekend.

Dat zegt het Centrum voor Biometrie tegen NU.nl. Dat centrum beheert het systeem voor gezichtsherkenning van de politie, Catch. Het centrum haalt jaarlijks ongeveer duizend foto's van verdachten door de database, die in totaal 2,2 afbeeldingen van 1,3 miljoen mensen bevat. Het gaat daarbij om verdachten van zware misdrijven. In 2019 werd er daarbij 98 keer een match aangewezen door de software, schrijft NU.nl. In 2018 ging het nog om 82 gevallen. In 2017, toen het systeem voor het eerst werd ingevoerd, waren er 93 matches.

Volgens de politie is er 'geen structureel inzicht' in hoeveel gevallen een match leidt tot een aanhouding of een uiteindelijke veroordeling. "Af en toe krijgen we wel terugkoppeling van succesgevallen", zegt John Riemen van het centrum tegen NU.nl. Er zijn in Nederland en Europa inmiddels meerdere initiatieven waarbij politici de inzet van gezichtsherkenning willen reguleren. De EU overweegt een verbod voor gezichtsherkenning in de openbare ruimte, en minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid wil niet dat de politie een realtime gezichtsherkenning doet.