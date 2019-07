Politiedatabase bevat 2,2 miljoen afbeeldingen van 1,3 miljoen mensen

De Nederlandse politiedatabase met afbeeldingen van veroordeelden en verdachten van ernstige misdaden bevat inmiddels 2,2 miljoen afbeeldingen van 1,3 miljoen mensen. De politie gebruikt de database voor gezichtsherkenning.

De 1,3 miljoen mensen van wie er afbeeldingen in de database staan betreffen veroordeelden en verdachten van een feit waar een strafdreiging van 4 jaar of meer voor staat, bevestigt politiewoordvoerder Ed Kraszewski tegen Tweakers na een artikel van Vice hierover. Anders dan wat Vice meldt gaat het volgens hem niet om foto's van mensen van wie de identiteit niet zeker is of om asielzoekers. Wel staan er naast foto's van Nederlanders ook afbeeldingen van buitenlanders die in Nederland verdacht werden in.

Bovendien staan er veel oudere foto's in. De bewaartermijn is normaal twintig jaar, en dertig jaar als het gaat om feiten waarvan de maximale straf zes jaar of meer is. In het geval van zedenmisdrijven worden de foto's zelfs tachtig jaar bewaard. De politie is wettelijk verplicht foto's te maken en op te slaan in de genoemde gevallen. In 2016 ging het nog om 800.000 afbeeldingen van veroordeelden en verdachten, begin 2018 had de politie het tegenover NRC over 'ruim een miljoen'.

Sinds 2016 gebruikt de politie de database voor Catch, zijn systeem voor automatische gezichtsherkenning. Catch staat voor Centrale Automatische TeChnologie voor Herkenning van personen. Rechercheurs kunnen als onderdeel van hun onderzoek foto's van mensen die ze verdenken laten analyseren door de software. Daarvoor is voorafgaande toestemming van de officier van justitie en een rechter-commissaris vereist.

De algoritmes van de software vergelijken de gezichten op die foto's met die van de personen in de database op basis van de eigenschappen van de neus, de mond, afstand tussen de ogen en vorm van het hoofd. Het aantal afbeeldingen uit database waarop een match gemaakt. In 2017 heeft Catch zo 93 verdachten weten te koppelen aan een persoon in de database.