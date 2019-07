Fortnite-spelers kunnen gratis content krijgen door YouTube-video's te kijken

Fortnite-spelers kunnen gratis in-game-content krijgen door YouTube-video's te kijken. Maker Epic is een samenwerking aangegaan met het videostreamingplatform waarbij spelers naar speciale livevideo's kunnen kijken om 'Drops' te verdienen.

'Drops' is gelijk ook de naam van de nieuwe feature die Epic aankondigt. Gebruikers kunnen op bepaalde tijden naar Fortnite-evenementen zoals wedstrijden kijken. Het bedrijf doelt daarmee met name op het wereldtoernooi dat volgende week plaatsvindt, maar er kunnen ook items worden verdiend door naar andere evenementen te kijken. Het bedrijf deed eerder al iets soortgelijks op Twitch, maar nu kan het ook op YouTube.

Gebruikers moeten daarvoor hun Epic-account koppelen aan hun YouTube-account. Vervolgens moeten zij minimaal naar twintig minuten kijken naar de evenementen om een 'Drop' te verdienen. Die Drops zijn sprays die speciaal voor de evenementen zijn ontworpen. Gebuikers kunnen ze krijgen als ze naar de drie World Cup Finals kijken, die 26, 27 en 28 juli plaatsvinden, of naar de première van Game Jam Hollywood, een documentaire over een geheim Fortnite-evenement. Die wordt de dag vóór de finales uitgezonden. Volgens Epic worden er in de komende maanden nog meer Drops uitgebracht.