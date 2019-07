Instagram gaat gebruikers waarschuwen voordat accounts verwijderd worden

Instagram gaat gebruikers voortaan waarschuwen als hun account bijna verwijderd wordt. Het bedrijf gaat daarvoor zijn beleid aanpassen. Ook gaat het sociale netwerk sneller accounts blokkeren als zij meerdere overtredingen begaan.

Instagram verandert de algemene voorwaarden om makkelijker te maken om accounts te verwijderen die vaak over de schreef gaan. Het bedrijf probeert al langer maatregelen te nemen tegen accounts die de regels overtreden. Met de nieuwe regels kunnen accounts ook geblokkeerd worden als ze in een bepaalde tijdsperiode meerdere overtredingen begaan. Voorheen gebeurde dat alleen als een percentage van alle posts tegen de regels was.

Gebruikers die meerdere keren een overtreding begaan krijgen wel sneller een waarschuwing als hun account op het punt staat verwijderd te worden. Dat gebeurt met nieuwe vormen van notificaties, waarin gebruikers ook direct in beroep kunnen gaan tegen een beslissing van Instagram. Die notificaties komen na bijvoorbeeld het plaatsen van pornografisch materiaal of pestgedrag. Aanvankelijk gelden die nieuwe regels voor het aanmaken van bezwaar vooral voor verwijderde posts, maar in de toekomst kan dat ook voor accounts die al verwijderd zijn of bijna verwijderd worden.