Nvidia kondigt GeForce MX450-laptopvideokaart met pci-e 4.0 en gddr6 aan

Nvidia heeft zijn GeForce MX450-videokaart aangekondigd. Details over welke gpu er in zit en hoe snel die is, geeft Nvidia niet. Wel laat de fabrikant weten dat de MX450 pci-e 4.0-ondersteuning heeft en gecombineerd kan worden met gddr5 of gddr6.

Zoals gebruikelijk bij MX-gpu's geeft Nvidia op zijn website geen technische specificaties van de MX450. Ook noemt de fabrikant geen 'prestatiescore'. Dat was bij de MX350 wel het geval; Nvidia gaf bij die gpu een score die de prestaties in verhouding tot een Intel-igpu zou moeten weergeven.

Nieuw is de ondersteuning voor gddr6-geheugen en de pci-e 4.0-interface. Dat laatste zal mogelijk zijn in laptops met Intels Tiger Lake-processors. AMD's Ryzen 4000-laptopprocessors ondersteunen geen pci-e 4.0 en ook huidige Intel-laptopprocessors doen dat niet.

Volgens eerdere aanwijzingen en geruchten zou de MX450 gebaseerd zijn op een variant van de TU117-gpu die ook in de GeForce GTX 1650 zit. Als dat klopt, gaat het vermoedelijk om een lager geklokte variant of een versie met minder cores. De tdp van de MX450 zou 25W bedragen; de GTX 1650 heeft in de zuinige Max-Q-uitvoering een tdp van 35W.

De MX450 is de opvolger van de MX350. Die videokaart gebruikt een variant van de GP107-gpu van de Pascal-generatie, die ook in de GeForce GTX 1050 zit. GeForce MX-gpu's worden gebruikt in relatief goedkope laptops, of als extra videokaart in dunne en lichte laptops. De MX-kaarten zijn minder snel dan de GTX- en RTX-varianten. Nvidia zegt dat er vanaf oktober laptops met de MX450-videokaart uitkomen.