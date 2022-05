Foto toont vermeende GeForce RTX 3070-gpu voor laptops

Er is een foto verschenen die een quality sample toont van een nieuwe Nvidia GeForce-gpu voor laptops. Het zou gaan om de mobiele variant van de RTX 3070. De gpu is gecombineerd met 8GB GDDR6-geheugen.

Op de gpu, die te zien is op het Chinese forum NGA, staat de codenaam GA20-E5 A1. De GA20-aanduiding werd eerder al geassocieerd met mobiele RTX 30-videokaarten. Zo heeft Notebookcheck drie GA20-varianten in zijn database staan, voor de laptopvarianten van de RTX 3080, 3070 en 3060.

De gpu is gecombineerd met acht H56C8H24AIR-geheugenchips van SK Hynix. Dat is GDDR6-geheugen en het gebruik van acht chips wijst op een 256bit-geheugenbus en een capaciteit van 8GB vram. Dezelfde chips zitten ook op de AMD Radeon Pro 5500M-videokaart, die in sommige MacBook Pro-modellen zit. Bij de Radeon-kaart is het geheugen op 12Gbit/s geklokt, maar het is niet zeker of dat bij de mobiele RTX 3070 gelijk zal zijn.

Het is niet duidelijk hoeveel Cuda-cores de mobiele RTX 3070 heeft en wat de gpu-kloksnelheid is. De laptopvideokaart zou gebaseerd zijn op de GA104-gpu, net als de RTX 3070 voor desktops. Die gpu heeft maximaal 6144 Cuda-cores, maar bij de desktopvariant zijn er 5888 ingeschakeld.

Volgens Notebookcheck zal de mobiele RTX 3080 ook de GA104-chip gebruiken en dus maximaal 6144 cores hebben. De desktopvariant van die kaart gebruikt de grotere GA102-gpu, met 8704 ingeschakelde Cuda-cores. Het is gebruikelijk dat laptopvarianten andere gpu-configuraties gebruiken dan desktopvideokaarten. Volgens VideoCardz zou Nvidia de mobiele RTX 30-kaarten begin volgend jaar willen aankondigen.

Videokaart Gpu-codenaam GeForce RTX 3080 Mobile GN20-E7 GA104 GeForce RTX 3070 Mobile GN20-E5 GA104 GeForce RTX 3060 Mobile GN20-E5 GA104

Laptopvarianten van RTX 30-kaarten volgens Notebookcheck.