Nvidia zegt vraag RTX 3080 FE-kaarten te hebben onderschat en biedt excuses aan

Nvidia heeft officieel excuses aangeboden voor de tekorten van de RTX 3080 FE-videokaarten. Het bedrijf zegt dat de vraag naar de nieuw uitgebrachte videokaarten hoger was dan vooraf werd ingeschat.

Nvidia schrijft dat het een hoge vraag voor de RTX 30-reeks verwachtte, maar dat het enthousiasme 'overweldigend' en de vraag 'ongekend' was. Het bedrijf zegt dat het niet was voorbereid op deze mate van enthousiasme en dat dat ook gold voor de partners. "We hebben een geweldige aanvoer, maar niet voor deze hoge vraag", schrijft het bedrijf van Jensen Huang.

De fabrikant geeft enkele voorbeelden van de grote vraag, in de vorm van cijfermateriaal om het verschil met de release van vorige generaties inzichtelijk te maken. Zo stelt Nvidia dat de eigen website tijdens de release vier keer zoveel unieke bezoekers kreeg, tien keer zo hoge pieken bij de verzoeken per seconde en meer dan vijftien keer zoveel click-outs naar partnerwebsites.

Volgens Nvidia hadden vijftig grote, wereldwijde winkels voorraad op de dag dat de videokaarten beschikbaar kwamen, maar was er sprake van recordverkeer naar hun websites, wat in veel gevallen het verkeer van rond de Black Friday-periode oversteeg. Dat leidde tot crashes, vertragingen en andere problemen voor klanten, schrijft het bedrijf. Dergelijk veel verkeer op de eerste dag werd niet verwacht.

Nvidia benadrukt dat de RTX 3080 momenteel volledig in productie is en dat partners ook bezig zijn de capaciteit te vergroten om te kunnen voldoen aan de vraag. "We begrijpen dat veel spelers niet in staat zijn om nu een RTX 3080 te kopen en we doen alles om snel de achterstand in te lopen", schrijft het bedrijf.

In de vragen en antwoorden wordt ook aandacht geschonken aan de irritatie over bots en resellers en de impact die zij hadden op de beperkte beschikbaarheid. Om daar iets aan te doen, is de Nvidia Store naar een aparte omgeving verhuisd met een grotere capaciteit en meer bescherming tegen bots. Ook zegt het bedrijf dat het de code heeft geüpdatet om efficiënter om te gaan met de serverbelasting. Verder is er Captcha geïntegreerd bij de afrekenfase om bots tegen te gaan.

De maker van de RTX 3080 FE-kaarten stelt overigens dat bots niet verantwoordelijk waren voor het wegnemen van de volledige voorraad. Nvidia zegt dat er weliswaar individuen waren die afbeeldingen toonden van hun e-mail-inbox met bevestigde bestellingen, maar dat het handmatig honderden van zulke bestellingen heeft geannuleerd voordat ze geleverd werden. Volgens Nvidia waren er in de Nvidia Store veel onzichtbare beveiligingsmaatregelen aanwezig en waren die bij eerdere releases van een nieuwe generatie videokaarten afdoende, maar was dit de eerste keer dat er sprake was van de inzet van bots op deze schaal en met deze mate van verfijning.