Chips voor auto's maken ondanks groei nog slechts 4 procent van TSMC's omzet uit

TSMC's kwartaalomzet is in de periode van april tot en met juni gestegen met 20 procent, met name omdat de omzet uit de leveringen van chips voor high performance computing en de automotive-sector stegen. Desondanks blijft de omzet uit automotive voor TSMC beperkt.

TSMC's kwartaalomzet nam met 19,8 procent toe tegenover hetzelfde kwartaal vorig jaar en met 2,7 procent versus het eerste kwartaal van 2021. De Taiwanese chipgigant wist van de hoge vraag naar chips te profiteren. Onder andere autofabrikanten hebben grote moeite om voldoende chips aangeleverd te krijgen.

TSMC's omzet uit automotive nam met 12 procent toe. Desondanks maakt de automotivesector nog slechts 4 procent van de omzet van het bedrijf uit, net als vorig kwartaal en een jaar geleden. Volgens TSMC nemen de tekorten van autochips dit kwartaal af, al blijft de productiecapaciteit tot mogelijk volgend jaar onder druk staan. TSMC heeft wel hoge verwachtingen van de automotivemarkt, die steeds vaker complexe en dus dure chips nodig heeft. Zo haalde het bedrijf bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers aan dat het Nederlandse chipbedrijf NXP twee automotiveprocessors met FinFET-transistors bij TSMC laat maken.

Chips voor auto's zijn momenteel nog vooral op minder complexe en dus goedkopere nodes gebaseerd. TSMC maakte in een toelichting op de kwartaalcijfers volgens Reuters bekend dat het plannen heeft om zijn 28nm-fabrieken in het Chinese Nanjing uit te breiden. Ook overweegt het bedrijf de bouw van nieuwe chipfabrieken in de VS en Japan.

TSMC's omzetdeel per platform Q2 2021 Q1 2021 Q2 2020 Smartphone 42% 45% 47% High performance computing 39% 35% 33% Internet of things 8% 9% 8% Automotive 4% 4% 4% Consumentenelektronica 4% 4% 5% Overig 3% 3% 3%

Ook de omzet uit high performance computing-chips zoals Nvidia's A100-accelerator nam toe met 12 procent ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit is voor TSMC momenteel een veel belangrijkere groeimarkt, die inmiddels voor 39 procent van de omzet verantwoordelijk is, bijna net zoveel als smartphonechips. De omzet uit smartphonechips afgelopen kwartaal daalde licht ten opzichte van het vorige kwartaal, met 3 procent, waarbij waarschijnlijk seizoensinvloeden een rol spelen.

TSMC's 5nm-proces is inmiddels verantwoordelijk voor 18 procent van de waferomzet, tegenover 31 procent voor de 7nm-node. Dit jaar start de testproductie van 3nm. Die moet volgend jaar in massaproductie gaan en dan prestatieverbeteringen van 10 tot 15 procent bieden bij gelijk verbruik of een daling van het verbruik van 25 tot 30 procent bij gelijke prestaties realiseren.