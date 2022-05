World War 3-trailer toont veranderingen in multiplayershooter

The Farm 51 heeft een nieuwe ontwikkelaarsvideo gepubliceerd over de vorderingen met World War 3. In de trailer komen verschillende vernieuwingen aan bod die de online multiplayershooter aanzienlijk lijken te wijzigen ten opzichte van de Early Access-versie uit 2018.

The Farm 51 zegt dat de ontwikkeling van World War 3 'in volle vaart' doorgaat. Dat is waarschijnlijk een teken van leven dat de ontwikkelaar nodig achtte, aangezien er al meer dan een jaar geen nieuwe ontwikkelaarsvideo meer was verschenen. De trailer toont nieuwe features en aanpassingen in de vorm van beelden die volledig afkomstig zijn van gameplaysessies.

De ontwikkelaar zegt dat het de speelvelden interessanter heeft gemaakt en de navigatie heeft verbeterd, waarbij nog wel wordt vastgehouden aan de geografie van steden als Berlijn, Warschau en Smolensk. Verder is de actie en de gunplay volgens The Farm 51 verbeterd, wat te merken zou zijn bij de terugslag van wapens en het gooien van granaten. Ook zouden moderne militaire vizieren nu beschikbaar zijn. Net als in Battlefield 2042 kunnen spelers straks hun wapenonderdelen tijdens rondes direct aanpassen. Op het vlak van beweging is er meer mogelijk, waaronder klimmen, door gaten springen, plat liggen en snel sprinten. Tot slot zijn er UI-verbeteringen en is een killcam aanwezig.

World War 3 stond te boek als een multiplayershooter die een realistischere ervaring dan de moderne Battlefield-games moest bieden. Volgens de ontwikkelaar is nog steeds het doel om realistische simulaties te bieden, maar dan wel in combinatie met de ervaring dat het ook leuk is om te spelen. Realisme blijft dus belangrijk, maar de verschillende gameplayvernieuwingen maken dat daar wel iets op wordt ingeboet. The Farm 51 noemt dit 'speelbaar realisme'.

De multiplayershooter kwam in oktober 2018 uit als Steam Early Access-titel, maar had de nodige problemen en kreeg dan ook aardig wat kritiek van spelers. Niet alleen waren er bugs en prestatieproblemen, maar ook de gameplayelementen zoals het schieten en bewegen kon niet iedereen bekoren. De ontwikkelaar kwam met meerdere updates en nieuwe content, maar besloot in augustus vorig jaar het roer om te gooien. Samen met uitgever MY.GAMES besloot het ontwikkelteam de game van Steam te halen om de ontwikkeling voort te zetten los van het live-updatemodel. De ontwikkelaar beloofde toen met aanzienlijke wijzigingen te komen. Het is nog altijd niet bekend wanneer World War 3 weer beschikbaar zal zijn op Steam.