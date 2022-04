De vijf miljoen dollar kostende President Pack van World War 3 is gereserveerd

Een flink rijke, of flink bluffende, speler heeft de vijf miljoen dollar kostende 'President Pack' in de fps-game World War 3 gereserveerd. Met die aankoop krijgt hij of zij onder meer een eigen in-game avatar, en een hoofdrol in een World War 3-film, mocht die ooit gemaakt worden.

De pre-order van het pakket kost 'maar' 1000 euro, dus de desbetreffende speler heeft niet meteen vijf miljoen overgemaakt. Eerst moet er nog het een en ander ondertekend worden voordat het resterende bedrag kan worden betaald, dus het is mogelijk dat de deal uiteindelijk niet doorgaat. Op de site van World War 3 is het one-of-a-kind President Pack op het moment van schrijven niet meer te koop. De Poolse ontwikkelaar, The Farm 51, heeft zelf nog niks losgelaten over de koper.

In het President Pack zitten naast een hoop in-game-beloningen, zoals een flinke voorraad gamevaluta en een levenslange battlepass, ook unieke extraatjes. Zo wordt er een in-game avatar gemaakt gebaseerd op de speler en een level gebaseerd op een locatie uit de echte wereld naar keuze, waaronder de stad of het dorpje waarin de koper woont. Ook krijgt de speler een hoofdrol in een film gebaseerd op de game, al is nog niet bekend of die film er ooit zal komen. Ten slotte wordt er een unieke replica van de Ronin-helm uit het spel opgestuurd naar de miljonair.

In de Closed Beta Test-trailer van 12 oktober werden een aantal manieren aangekondigd om deel uit te maken van de gesloten bèta, die eind november moet beginnen. De President Pack was een van de zogenaamde CBT-packs die aangeschaft kon worden om toegang te krijgen, en met 5 miljoen dollar veruit de duurste. Het goedkoopste pack om mee te mogen doen aan de gesloten bèta kost 15 dollar.

De fps kwam in 2018 uit als Early Access, maar werd slecht ontvangen door spelers. Daarop besloot The Farm 51 de game vorig jaar van Steam te halen om het spel flink op de schop te nemen. Met de aankomende gesloten bèta wordt gekeken of dat een beetje zijn vruchten aan het afwerpen is. De game moet in het voorjaar van 2022 weer voor iedereen speelbaar zijn.