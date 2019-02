Survivalhorrorgame Chernobylite komt in de herfst uit

Ontwikkelaar The Farm 51 heeft Chernobylite aangekondigd. De horrorgame speelt zich af in een open wereld die is gebaseerd op het gebied rondom de kerncentrale van Tsjernobyl. De singleplayergame moet in de herfst verschijnen voor Windows.

Volgens de omschrijving van de game op Steam is de spelwereld een nauwkeurige weergave van de chernobyl exclusion zone, die is gemaakt met behulp van 3d-scans. Het spel streeft verder echter geen realisme na, het is een sciencefictiongame waarin allerlei vreemde creaties opduiken.

De makers beloven een open wereld met uitdagende gevechten, unieke crafting en een niet-linear verhaal. Spelers kruipen in de rol van een oud-medewerker van de kerncentrale en moeten de mysterieuze verdwijning van hun geliefde onderzoeken. Spelers kunnen samenwerken met andere overlevenden, of de confrontatie aan gaan.

The Farm 51 wil de game in de herfst van dit jaar uitbrengen. Voor zover bekend komt er enkel een versie voor Windows. De ontwikkelaar maakte eerder de fps-horrorgame Get Even, die in 2017 door Bandai Namco werd uitgegeven en ook voor consoles verscheen.