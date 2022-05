Microsoft toont Quake-modus in system tray bij preview Windows Terminal 1.10

Microsoft voegt met de preview van Windows Terminal 1.10 nieuwe functionaliteit aan de applicatie toe, waaronder het zichtbaar houden van de Quake-modus in de system tray bij het minimaliseren en het vet kunnen maken van tekst.

De komst van versie 1.10 van Windows Terminal Preview valt samen met die van versie 1.9 van de releaseversie van Windows Terminal, meldt Microsoft. De preview van versie 1.9, die eind mei verscheen, introduceerde de Quake-modus. Hiermee kunnen gebruikers met de toetscombinatie Win+ ` een Terminal-venster openen en sluiten. Bij de preview van 1.10 hoeven gebruikers de instance niet langer in de taakbalk actief te houden om het venster te kunnen oproepen: deze blijft aanwezig in de system tray.