Microsoft voegt drag & drop-tab-ondersteuning toe aan Windows Terminal Preview

Microsoft heeft versie 1.11 van Windows Terminal Preview uitgebracht, waarmee het onder meer mogelijk is om folders en bestanden te slepen naar Windows Terminal en in een nieuw tab te laten openen.

Gebruikers kunnen een bestand of folder slepen naar de +-knop naast de tabbladen in Windows Terminal Preview-versie 1.11. De terminal opent dan gelijk een path naar de map of het bestand in een nieuw tabblad. Wanneer gebruikers de alt-toets ingedrukt houden, dan verschijnt het path naar de folder of het bestand als een nieuwe pane naast een al geopend tabblad. Houden gebruikers de shift-toets ingedrukt, dan opent het bestand of de folder in een nieuw venster.

De nieuwe Windows Terminal Preview-versie kent daarnaast andere pane-verbeteringen, zoals het kunnen verplaatsen van panes naar nieuwe of bestaande tabbladen en het kunnen ruilen van pane-posities binnen hetzelfde tabblad. Gebruikers kunnen daarnaast rechtsklikken op een tabblad en op Split Tab drukken, waarbij een nieuwe pane in het bestaande tabblad wordt geopend.

Verder kunnen gebruikers de titelbalk een acrylstijl geven, kunnen gebruikers tekst dikgedrukt maken of feller maken en kunnen gebruikers de terminal minimaliseren naar de system tray. Tot slot opent de terminal standaard zonder een profiel, ondersteunen fonts nu functies en axes van OpenType en zijn er aanvullende aanpassingen en bugfixes. Met de update van Windows Terminal Preview is de stabiele versie van Windows Terminal naar versie 1.10 gebracht.