Yamaha onthult twee receivers met meerdere hdmi 2.1-aansluitingen

Yamaha heeft twee nieuwe receivers onthuld die uitkomen in de RX-V-serie. Het gaat om de RX-V6A en RX-V4A. In tegenstelling tot andere recente receivers met hdmi 2.1-ondersteuning, zoals van Denon en Marantz, hebben de twee Yamaha-ontvangers meer dan één hdmi 2.1-aansluiting.

Yamaha meldt dat de RX-V4A over vier hdmi-inputs beschikt en dat die allemaal hdmi 2.1 ondersteunen. De duurdere RX-V6A moet het doen met drie aansluitingen die de nieuwste hdmi-standaard ondersteunen; dit apparaat heeft in totaal zeven hdmi-aansluitingen en bij beide apparaten zitten die allemaal aan de achterkant. Ook is er ondersteuning voor hdr10+ en alle inputs op beide receivers kunnen overweg met Dolby Vision. Overigens geeft Yamaha aan dat de doorgifte van 8k60- en 4k120-signalen al direct mogelijk is, maar dat andere onderdelen van de hdmi 2.1-standaard pas later via een firmware-update beschikbaar komen. Het gaat dan om wat Yamaha 'specifieke gamingfuncties' noemt: allm , vrr , qms en qft .

RX-V6A

De RX-V6A ondersteunt zeven versterkerkanalen en bij de RX-V4A zijn dat er vijf. Het vermogen bij output over twee kanalen, gemeten over het volledige frequentiebereik, komt bij de eerstgenoemde uit op 100W en bij de andere op 80W. Alleen de RX-V6A ondersteunt Dolby Atmos en DTS:X, waarbij het apparaat via een firmware-update ook de Height Virtualization-functie van Dolby zal krijgen. Daarmee zijn virtuele hoogtekanalen te creëren zonder dat de luisteraar daarvoor daadwerkelijk luidsprekers heeft.

Zoals veel andere receivers van Yamaha hebben ook de nieuwe apparaten MusicCast Surround-ondersteuning voor het toevoegen van draadloze MusicCast 20- of MusicCast 50-speakers voor de achterste twee kanalen. Verder is er ondersteuning voor wifi, Airplay 2 en Spotify Connect en zijn de nodige muziekstreamingdiensten ingebouwd. Ook wordt multiroomaudio ondersteund en is stembediening via Google Assistant, Alexa en Siri te gebruiken.

RX-V4A

Beide receivers hebben een vernieuwd ontwerp met de kenmerkende grote draaiknop aan de voorkant, aangevuld met aanraakgevoelige knoppen en een vernieuwde lcd met een hoge, niet nader genoemde resolutie. De fabrikant heeft de stroomvoorziening van de hdmi-aansluiting verhoogd tot 300mA, zodat gebruikers eventueel actieve hdmi-kabels kunnen gebruiken als het signaal over een langere afstand moet worden versterkt.

De RX-V4A komt in augustus op de markt voor een adviesprijs van 440 dollar. Omgerekend en met btw is dat zo'n 451 euro. De RX-V6A moet in september uitkomen voor een adviesprijs van 600 dollar, wat neerkomt op ongeveer 615 euro.