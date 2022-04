Acer brengt begin volgend jaar hdmi 2.1-monitor met 4k144Hz-paneel uit

Details van Acers eerste hdmi 2.1-monitor staan bij een Chinese webwinkel. Het gaat om een 28"-monitor met een 4k-paneel en een verversingssnelheid van 144Hz. Het scherm heeft een hdmi 2.1-aansluiting en komt begin 2021 op de markt voor omgerekend 1050 euro.

De Acer XV282K KV is volgens PCMonitors gebaseerd op een ips-type-paneel van Innolux, met een resolutie van 3840x2160 pixels. Het scherm krijgt ondersteuning voor FreeSync met een bereik van 48 tot 144Hz. Volgens de specificaties kan het paneel 90 procent van de dci-p3-kleurruimte weergeven en heeft het scherm een helderheid van 550cd/m². De piekhelderheid is nog hoger, want de monitor heeft een Display HDR600-certificatie. Om daarvoor in aanmerking te komen is een piekhelderheid van minimaal 600cd/m² vereist.

Het scherm heeft twee hdmi 2.1-aansluitingen en een displayport 1.4-aansluiting met dsc-ondersteuning. De XV282K is Acers eerste monitor met een hdmi 2.1-poort en wordt aangeboden bij een Chinese webshop voor 8499 yuan. Omgerekend is dat zo'n 1050 euro. Het scherm wordt pas in januari volgend jaar geleverd.

Ook andere fabrikanten brengen de komende maanden hdmi 2.1-monitoren uit. MMD gaat Philips-monitoren van 27", 31" en 55" uitbrengen, allemaal met een 4k-paneel met een verversingssnelheid van 144Hz. Deze monitoren zouden rond het verschijnen van de PlayStation 5 en de Xbox Series X en S uitkomen. Asus brengt eind dit jaar monitoren van 27", 32" en 43" uit met een hdmi 2.1-aansluiting. Deze schermen krijgen 4k-panelen en een verversingssnelheid van 120Hz.