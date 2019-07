LG leverde ruim twintig procent minder smartphones in het afgelopen kwartaal

LG heeft in het afgelopen kwartaal ruim twintig procent minder smartphones geleverd dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. Volgens de fabrikant hangt dat samen met een stagnerende vraag in de smartphonemarkt en een voortdurende agressieve prijsstelling bij Chinese merken.

LG meldt bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers dat het aantal verkochte smartphones met 21,6 procent is gedaald ten opzichte van de dezelfde periode vorig jaar. Het aantal verkochte smartphones is volgens het bedrijf wel met 6,8 procent gestegen in vergelijking met het eerste kwartaal van dit jaar. Mede door deze daling van de verkochte smartphones kwam het verlies van de smartphonetak uit op omgerekend 240 miljoen euro.

Dat verlies schrijft LG toe aan hogere marketinginvesteringen voor het uitbrengen van nieuwe modellen en additionele kosten voor verplaatsen van de smartphoneproductie naar Vietnam. Het bedrijf denkt wel dat de introductie van competitieve smartphones voor de massa's en een groeiende vraag naar 5g-producten zal bijdragen aan verbeterde prestaties in het derde kwartaal.

Bij het onderdeel LG Vehicle Component Solutions Company ging het een stuk beter met een omzet van 1,1 miljard euro, een omzetstijging van 63 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. LG verkocht met dit onderdeel naar eigen zeggen veel infotainmentsystemen en ook de toenemende vraag naar elektrische auto's heeft hieraan bijgedragen. Dit onderdeel maakte nog wel een verlies van 42,8 miljoen euro, maar dat schrijft LG toe aan de initiële kosten die gemaakt moeten worden voor het opzetten van nieuwe projecten en vertragingen bij het opzetten van fabricageprocessen voor bijvoorbeeld center information displays.

Het onderdeel dat verantwoordelijk is voor de productie van televisies zag zijn omzet met 4,5 procent dalen naar 2,8 miljard euro. Volgens LG komt dat door een dalende vraag in Europa en Zuid-Amerika; die dalende vraag schrijft de fabrikant toe aan grote sportevenementen die in deze markten plaatsvonden in het tweede kwartaal van 2018, zodat die goede verkopen van een jaar geleden nu niet gehaald worden. LG verwacht dat er in het komende kwartaal een toenemende vraag naar premiumproducten ontstaat, zoals LG's oled-tv's en NanoCell-lcd-tv's.

Het LG- onderdeel dat wasmachines en koelkasten maakt haalde een omzet van 4,69 miljard euro, het hoogste resultaat dat dit onderdeel ooit heeft gehaald. Dit is een stijging van 16,1 procent.

Over de hele linie kwam de omzet van LG uit op 12 miljard euro en de operationele winst op ruim 500 miljoen euro. Dat is respectievelijk 4,1 procent meer en 15,4 procent minder in vergelijking met dezelfde periode uit 2018.