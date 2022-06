LG wil omzet uit smartphones vergroten met introductie goedkopere modellen

LG wil de dalende trend in de omzet uit smartphones omkeren door de komende maanden goedkopere modellen uit te brengen. Dat staat in de kwartaalcijfers van het concern. Het bedrijf verwacht al snel meer te verdienen aan smartphones.

LG komt komende maanden met nieuwe smartphones in goedkopere prijsklasses om de verkopen op te krikken, schrijft de fabrikant in de kwartaalcijfers. Ook moet de eerder aangekondigde Velvet-smartphone in meer landen in de verkoop gaan. Op die manier wil LG dat de omzet uit smartphones weer gaat stijgen. Die omzet daalde met ongeveer 19 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vergeleken met het vorige kwartaal is wel een stijging te zien.

Op gebied van tv's gaat LG inzetten op zijn dure modellen. Dat zijn modellen met oledschermen, zijn Nanocell-serie, en tv's met grote schermen. De omzet uit tv's liep terug door de uitbraak van het coronavirus en bijbehorende lockdowns. LG verwijst er niet naar, maar in Europa kan het annuleren van het EK Voetbal voor mannen een factor zijn geweest. Grote sportevenementen staan erom bekend de verkopen van tv's op te stuwen.

LG als concern haalde 18 procent minder omzet als dezelfde periode vorig jaar en kwam uit rond omgerekend 9,1 miljard euro. Het netto-inkomen kwam uit op rond 46 miljoen euro, een daling van rond 38 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.