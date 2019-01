Gerucht: komende LG-smartphone krijgt hoesje met scherm erin

Een komende LG-smartphone heeft een hoesje met een tweede scherm erin, zo vermeldt Cnet. Het gaat niet om een vouwbare smartphone zoals andere fabrikanten gaan aankondigen. Het is onbekend hoe het systeem precies werkt.

Het is nog onbekend welke naam het toestel krijgt, meldt Cnet op basis van een anonieme bron. Cnet geldt als betrouwbaar, al is het afgaan op een enkele bron wel risicovol, omdat de informatie dan ongecheckt is. De telefoon met 'schermhoesje' is een van meerdere modellen die LG wil laten zien op telecombeurs Mobile World Congress volgende maand. De naam is onbekend bij Cnets bron.

Ook onbekend is hoe het systeem werkt. Als de add-on een scherm bevat, zal die stroom moeten krijgen en een verbinding moeten hebben met de telefoon. Dat kan via een aansluiting voor add-ons, zoals Moto Z-telefoons, de Essential Phone en de Red Hydrogen One hebben, maar dat is niet noodzakelijk. Stroom kan komen uit een aparte accu, terwijl de verbinding draadloos kan. LG had eerder een systeem met modules met de Friends-accessoires voor zijn G5-smartphone in 2015.

Het is bovendien onduidelijk waar het tweede scherm voor dient. Mogelijk kunnen gebruikers dan meerdere apps naast elkaar gebruiken of een video bekijken met meer schermoppervlak. De Zuid-Koreaanse elektronicamaker werkt ook aan een vouwbare smartphone, die deze zomer uit moet komen. LG heeft niet gereageerd op het gerucht. Woensdag werd bekend dat de fabrikant zijn topmodel V40 ThinQ in februari uitbrengt in Nederland.