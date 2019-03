HP voorziet ProBook 445R en 455R G6 van AMD Ryzen-apu's

HP heeft de zakelijke ProBook 445R G6- en ProBook 455R G6-laptops aangekondigd. Het bedrijf voorziet de laptops van aluminium behuizingen en AMD Ryzen-processors van de tweede generatie. Ook is er de ProDesk 405 G4-desktop.

De HP ProBook 445R G6 heeft een 14"-scherm dat 180 graden te kantelen is. Bij de 455R G6 is dat een 15,6"-scherm. HP levert modellen met een ips-scherm en 1080p-resolutie, maar ook komen er varianten met een va-paneel met een resolutie van 1366x768 pixels. De schermhelderheid is in beide gevallen maximaal 220cd/m². De HP ProBooks komen op de markt met AMD Ryzen 3 3200U- en Ryzen 5 3500U-apu's, die over respectievelijk de Vega 3 en Vega 8 beschikken. De maximale hoeveelheid ram is 16GB ddr4 en HP biedt verschillende opslagopties, zoals een 1TB-hdd of een m2 nvme-ssd van maximaal 512GB.

De laptops ondersteunen snelladen, waarmee de systemen in een half uur tot 50 procent van hun accucapaciteit zijn geladen. De aluminiumbehuizing is bij de 445R 18mm dik en het gewicht bedraagt 1,6 kilogram. De 455R G6 is met 19mm iets dikker en ook is deze laptop wat zwaarder; hij weegt 2 kilogram. Verder zijn er drie usb 3.1 gen 1-poorten, waarvan een met type c-aansluiting, en zijn er hdmi 1.4b, een ethernetinterface en een sd-kaartsleuf. De webcamera is gecombineerd met een infraroodsensor waarmee Windows Hello-ondersteuning voor gezichtsherkenning aanwezig is en ook is er een vingerafdruksensor aanwezig. De prijzen van de laptops zijn nog niet bekend. In de VS verschijnen ze in juni op de markt.

Nieuw is verder de ProDesk 405 G4. Dit is een compact zakelijk desktopsysteem dat door HP met AMD Ryzen Pro-apu's van de tweede generatie wordt geleverd. Deze systemen kunnen tot drie beeldschermen aansturen. De startprijs in de VS is 499 dollar en de desktop-pc verschijnt daar in april.