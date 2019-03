Toadman Interactive werkt aan derde I.G.I.-schietspel

Toadman Interactive, de ontwikkelstudio die verantwoordelijk is voor de actie-rpg Immortal: Unchained, komt met een derde titel in de I.G.I.-reeks. In 2000 en 2003 kwamen de eerste twee titels uit, die te omschrijven zijn als tactische fps-games waarbij stealth een belangrijke rol speelt.

De nieuwe titel in de I.G.I.-serie zal ergens in 2021 uitkomen en is net als de eerdere twee delen te omschrijven als een tactische first person shooter met stealth-elementen. De derde game wordt een prequel voor de eerste twee delen, waarbij het gaat om het ontdekken van het oprichtingsverhaal van de I.G.I.-organisatie.

Toadman is begonnen met de ontwikkeling van de derde titel, die zich nu in een prototypefase bevindt. Een van de originele makers werkt ook mee aan de nieuwe game. De ontwikkelstudio vraagt fans van de franchise zich te melden met ideeën en feedback nu de game zich nog in een vroege ontwikkelfase bevindt. Toadman zegt dat de teaservideo is uitgebracht om fans de kans te geven aan te geven wat zij graag in de game zouden willen zien.

Project I.G.I: I’m Going In is het origineel en kwam in december 2000 uit. De ontwikkelaar was Innerloop Studios en de uitgever Eidos Interactive. De opvolger, genaamd I.G.I.-2: Covert Strike, volgde in maart 2003, waarbij Eidos als uitgever werd ingeruild voor Codemasters. De gameplay van deze games draaide erom spelers de vrijheid te geven om op hun eigen manier in militaire bases te infiltreren, waarbij het afstraffen van fouten nogal eens van cruciaal belang was.