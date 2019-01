HP breidt terugroepactie notebookaccu's uit met ProBook G4-modellen

HP heeft een omvangrijke terugroepactie van een jaar geleden uitgebreid met meer laptopmodellen. Sommige accu's van deze laptops kunnen oververhit raken en brand- en verbrandingsgevaar opleveren.

De terugroepactie van vorig jaar is uitgebreid met vijf laptops in de ProBook 4xx G4-serie. In totaal heeft de actie nu betrekking op accu's die HP in twintig laptops gebruikte, die verkocht zijn tussen december 2015 en april 2018. Niet alle accu's die HP voor de laptops gebruikte, hebben een verhoogd risico op oververhitting. Het bedrijf biedt een validatietool aan waarmee bezitters van de laptops kunnen controleren of hun accu eronder valt.

Het gaat om accu's die veelal zijn ingebouwd in het systeem en niet door klanten zelf vervangen kunnen worden. Dat doet een technicus van HP zelf als onderdeel van de actie, zonder dat hier kosten aan verbonden zijn.

HP adviseert klanten met een laptop die in aanmerking komt, om een biosupdate te installeren. Deze update maakt dat de accu in een 'Batterijveiligheidsmodus' komt. De accu verliest dan zijn lading en kan niet meer worden geladen. De laptop werkt vervolgens alleen nog als deze met het lichtnet is verbonden.

ProBook HP Probook 640 G2 HP ProBook 640 G3 HP ProBook 645 G2 HP ProBook 645 G3 HP ProBook 650 G2 HP ProBook 650 G3 HP ProBook 655 G2 HP ProBook 655 G3 HP ProBook 430 G4* HP ProBook 440 G4* HP ProBook 450 G4* HP ProBook 455 G4* HP ProBook 470 G4* ZBook HP ZBook 17 G3 HP ZBook 17 G4 HP ZBook Studio G3 x360 HP x360 310 G2 Pavilion HP Pavilion x360 ENVY HP ENVY m6 HP 11 HP 11 Notebook PC

* = Nieuw toegevoegd aan de terugroepactie