Door Bauke Schievink, dinsdag 24 januari 2017 21:26, 6 reacties • Feedback

HP gaat de accu's van meer laptopmodellen terughalen wegens brandgevaar. Het terughaalprogramma loopt al sinds juni vorig jaar, maar nu blijkt uit nieuwe gegevens dat er meer modellen gevaar lopen dan eerder bekend was.

De details over de terugroepactie staan op een speciale webpagina die HP in het leven heeft geroepen. Laptops in de HP Compaq-, HP ProBook-, HP Envy-, HP Pavilion- en Compaq Presario-laptops komen in aanmerking voor de omruil, zoals in juni ook al bekend werd gemaakt. Doordat er nieuwe informatie aan het licht is gekomen, moeten klanten opnieuw nagaan of zij hun accu moeten omruilen, ook als eerder werd gemeld dat dit niet nodig is.

HP heeft een nieuwe versie van zijn tool online gezet waarmee klanten kunnen uitzoeken of zij hun accu moeten inleveren wegens brandgevaar. HP stelt dat de modellen met gevaarlijke accu zijn verkocht tussen maart 2013 en oktober 2016; dat betekent dus dat de fabrikant is doorgegaan met de verkoop van gevaarlijke accu's na de initiële ontdekking van het probleem.

Klanten die een accu hebben met brandgevaar moeten deze volgens HP meteen uit hun laptop halen en niet meer gebruiken. Het aansluiten van de laptop op netstroom blijft ongevaarlijk, aldus de fabrikant.