Door Olaf van Miltenburg, donderdag 23 februari 2017 17:02, 8 reacties • Feedback

HP's divisie voor desktops, laptops en tablets heeft in het vorige kwartaal 10 procent meer omzet behaald dan in hetzelfde kwartaal ervoor. De omzetstijging was voor een groot deel toe te schrijven aan laptops, waarvan de omzet met 16 procent steeg.

De omzet uit desktopcomputers bleef op hetzelfde niveau en die uit workstations steeg met 11 procent, schrijft Barron's op basis van de kwartaalcijfers. De cfo van HP, Cathie Lesjak, zei volgens Fortune in een toelichting op de kwartaalcijfers dat de groei komt omdat gamers meer dure systemen kopen en omdat er een groei in de vraag naar 2-in-1-laptops is.

Ze waarschuwde wel dat in huidige kwartaal waarschijnlijk een scherpe daling van de omzet van pc's zal plaatsvinden en dat HP zich geconfronteerd ziet met hogere prijzen voor componenten. Het bedrijf zal daarom volgens haar genoodzaakt zijn zelf ook de prijzen te verhogen.

HP's omzet voor zijn Personal Systems kwam uit op 8,22 miljard dollar, omgerekend 7,77 miljard euro. De kwartaalomzet uit printproducten daalde met 3 procent. De totale kwartaalomzet van HP steeg met 4 procent tot 12,7 miljard dollar,