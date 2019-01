TP Vision brengt eerste audioproducten onder Philips-naam uit

TP Vision heeft de eerste producten bekendgemaakt die het onder de merknaam 'Philips Audio' gaat uitbrengen. Het gaat in eerste instantie om kleinere producten, zoals bluetoothspeakers. Later dit jaar volgen meer producten.

Deze week houdt TP Vision een evenement waar het bedrijf de nieuwe Philips-tv-lijn toont en waar de eerste Philips Audio-producten van het bedrijf onthuld worden. Daar valt in ieder geval de BT55 onder, een bluetoothspeaker die inmiddels ook in de Pricewatch staat. Volgens Home Cinema Magazine brengt TP Vision daarnaast de Philips SHB2505BK-hoofdtelefoon uit.

De site meldt dat dit jaar een reeks koptelefoons volgen en komen er in september, tijdens de IFA 2019, onder andere soundbars en luidsprekersystemen bij. De licentie op het gebruik van de merknaam Philips voor audioproducten kwam vorig jaar in handen van TPV Technology, het Chinese moederbedrijf van TP Vision. Daarvoor mocht Gibson de merknaam gebruiken, maar Gibson Innovations, de voormalige audiotak van Philips, ging vorig jaar mei failliet. TP Vision mag de naam in ieder geval tot eind 2023 gebruiken voor audio-apparatuur.