TP Vision komt met draadloze Philips PH805-koptelefoon met noisecancelling

TP Vision heeft op techbeurs IFA de Philips PH805 aangekondigd. Deze noisecancelling-koptelefoon krijgt vier microfoons om achtergrondgeluid te onderdrukken en gebruikt touchbediening voor het volume. De PH805 is vanaf november te koop voor 180 euro.

De PH805 krijgt 40mm-drivers met een frequentiebereik van 5Hz tot 40kHz. Voor de noisecancelling gebruikt de koptelefoon volgens TP Vision active noise control-technologie, wat wil zeggen dat er vier electret condenser-microfoons aanwezig zijn die bijdragen aan het deels onderdrukken van achtergrondgeluiden. Twee van de vier ecm-microfoons werken als feedbackmicrofoons aan de binnenkant van de oorschelp; de andere twee fungeren als feedforwardmicrofoons aan de buitenkant van de schelp. Op die manier wordt volgens TP Vision 95 procent van het achtergrondgeluid onderdrukt. De oorkussens zijn gemaakt van zacht traagschuim, wat volgens de fabrikant ook moet helpen met het onderdrukken van ruis.

Voor de bediening maakt de koptelefoon gebruik van een combinatie van aanraakgevoelige knoppen, fysieke knoppen en spraakbediening. Gebruikers kunnen omhoog of omlaag vegen over de rechteroorschelp om het volume aan te passen. Spraakbediening kan ook op die manier worden geactiveerd. Een enkele tik op de oorschelp schakelt de noisecancelling aan of uit. Met de fysieke knoppen kan muziek worden gepauzeerd of kan een volgend of vorig nummer worden gekozen.

De over-earkoptelefoon weegt 235 gram en is opvouwbaar. Voor de draadloze verbinding kan de PH805 gebruikmaken van bluetooth 5.0. Wat voor accu er in de koptelefoon zit, maakt TP Vision niet bekend. Wel zegt het bedrijf dat de koptelefoon dertig uur meegaat op een acculading en dat de accu na vijf minuten bijladen weer voor twee uur te gebruiken is. Ook kan de telefoon met kabel gebruikt worden om naar muziek te luisteren. Of het hierbij om een usb-variant of de 3,5mm-kabel gaat, is niet duidelijk. De koptelefoon is vanaf november verkrijgbaar in Nederland voor een prijs van 180 euro.