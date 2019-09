Draadloze in-ear WI-1000XM2 noisecancelling-koptelefoon van Sony kost 330 euro

Sony brengt in januari 2020 de WI-1000XM2-koptelefoon uit. Deze in-ear-oordopjes werken met noisecancelling en zijn verbonden met een siliconen nekband. De besturing en de meeste hardware zit in die nekband. De koptelefoon moet 330 euro kosten.

Volgens Sony heeft de WI-1000XM2 een nekband 'met veel draagcomfort' die ook 'functioneel in gebruik' is. Zo trilt de nekband bij inkomende telefoongesprekken. Vermoedelijk zit in die nekband een groot deel van de hardware van de koptelefoon. De koptelefoon heeft een accuduur van tien uur wanneer noisecancelling is ingeschakeld en met tien minuten laden moet de accu weer tachtig minuten meegaan. Sony zegt niet hoe lang de accu meegaat als noisecancelling niet is ingeschakeld.

In de oortjes zitten 9mm-audiodrivers en volgens Sony kan het apparaat overweg met ldac, dsee hx en s-master hx, geluidstechnologieën die volgens het bedrijf moeten zorgen voor betere audio. Voor noisecancelling is er een feedforward- en een feedback-microfoon. De koptelefoon gebruikt de ingebouwde QN1-chip om de opgevangen geluidsgolven te analyseren om deze daarna 'tot een minimum' te reduceren.

Voor verbindingen heeft de koptelefoon nfc en bluetooth. De WI-1000XM2 kan ook worden verbonden met de Headphones Connect-app van Sony, waarin een equalizer en overige audio-instellingen zitten. In die app is ook de Adaptive Sound Control-functie instelbaar, die de ruisonderdrukking kan aanpassen aan het gebruiksmoment. Sony geeft het voorbeeld van omroepberichten op vliegvelden die wel worden doorgelaten, terwijl de koptelefoon andere geluiden wel onderdrukt.

Het apparaat werkt ook met Google Assistant en als de oordoppen uitvallen, pauzeert de koptelefoon automatisch de muziek. Wanneer de oortjes weer in het oor zitten, gaat de muziek weer verder. De koptelefoon heeft tevens een ingebouwde microfoon. De WI-1000XM2 is vanaf januari volgend jaar in de Benelux te koop voor 330 euro.