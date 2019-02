Lenovo kondigt IdeaPad-laptops met AMD Ryzen Mobile 3000-processors aan

Lenovo heeft de IdeaPad C340, S540 en S340 aangekondigd. De fabrikant levert de nieuwe lijn van mainstreamlaptops met Intel Core- en AMD Ryzen-processors. De videokaart is bij de Intel-modellen optioneel een Nvidia-model. Ook is er een nieuwe IdeaCentre-aio.

De laptops komen in versies met 14"- en 15,6"-schermen en met resoluties van maximaal 1920x1080 pixels. Lenovo levert varianten van de IdeaPad C340, S540 en S340 met de AMD Ryzen 3 3200U-, Ryzen 5 3500U- en Ryzen 7 3700U-processors van de Zen+-generatie, waarbij de gpu de geïntegreerde Radeon RX Vega is. De C340 is een 2-in-1 met touchscreen en stylus.

De AMD-laptops zijn wat de C340 en S540 betreft beperkt tot 14"-modellen en anders dan de Intel-varianten komen deze niet met een additionele hdd van 1TB maar alleen met 512GB opslag beschikbaar. Wat in ieder geval de C340 betreft is de accucapaciteit ook wat lager.

De Intel-laptops krijgen een processor tot aan de Core i7-8565U en de IdeaPad C340, S540 en S340 kunnen met achtereenvolgens de GeForce MX230, GTX 1050 en MX250 van Nvidia uitgerust worden. De laptops verschijnen in maart en april.

Lenovo IdeaPad C340 Lenovo IdeaPad S540 Lenovo IdeaPad S340 Cpu Tot aan Intel Core i7-8565U of AMD Ryzen 7 3700U Tot aan Intel Core i7-8565U of AMD Ryzen 7 3700U Tot aan Intel Core i7-8565U of AMD Ryzen 7 3700U Gpu Tot aan Nvidia GeForce MX230 of AMD Radeon RX Vega Tot aan Nvidia GeForce GTX 1050 of AMD Radeon RX Vega Tot aan Nvidia GeForce MX250 of AMD Radeon RX Vega Ram Tot aan 16 GB ddr4 (intel) / 8 GB ddr4 (AMD) Tot aan 12GB ddr4 Tot aan 12GB ddr4 Opslag Tot aan 512 GB + 1 TB (Intel) / Tot aan 512 GB (AMD) Tot aan 512 GB + 1 TB (Intel) / Tot aan 512 GB (AMD) Tot aan 2TB Scherm 14": tot aan 1080p (AMD allleen in 14")



15": tot aan 1080p 14": tot aan 1080p (AMD allleen in 14")



15": tot aan 1080p Tot aan 15,6-inch, 1080p Accu Intel: tot aan 52,5 Whr / AMD: 45 Whr Tot aan 8 uur (capaciteit onbekend) Tot aan 10 uur (Intel) / 8 uur (AMD) (capaciteit onbekend) Vanafprijs €599 (14", 15") €899 (14") / €799 (15") €549 (14", 15")

Lenovo kondigt tegelijkertijd de IdeaCentre AIO A340 aan. Dit is een all-in-one-systeem met opvallende voet die in het wit en zwart en met 22"- en 24"-scherm beschikbaar komt. Lenovo voorziet de systemen van tot aan de Intel Core i5-8400T met optioneel een AMD Radeon 530. Er komen echter ook varianten met de AMD A9-9425 met Radeon R5-gpu. De startprijs van de 22"-versie is 499 euro en die voor de 24"-variant is 599 euro. Beide verschijnen in maart.