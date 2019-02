AMD brengt eerste Radeon-drivers met Ryzen Mobile-ondersteuning uit

AMD heeft de eerste publiekelijke Radeon-drivers met ondersteuning voor Ryzen Mobile uitgebracht. Voorheen waren gebruikers overgeleverd aan hun laptopfabrikant voor de drivers. De update geeft onder meer verbeterde gpu-prestaties.

De Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.2.3-drivers verbeteren volgens AMD de prestaties gemiddeld met 10 procent ten opzichte van de eerste Ryzen Mobile-drivers. Voor e-sportstitels zoals CS:GO en Fortnite, die AMD heeft getest, is de prestatiewinst gemiddeld 17 procent en maximaal 23 procent.

Eind 2018 werd duidelijk dat gebruikers klachten hadden over het uitblijven van updates voor de geïntegreerde gpu van Ryzen Mobile-processors. Zo zei een redditgebruiker dat hij al meer dan een jaar geen updates had gekregen voor zijn HP-laptop. Toen gingen de updates nog via de oems, die kregen eens per kwartaal een update van AMD die zij zelf weer onder de laptopgebruikers moesten verspreiden. In de praktijk deden veel fabrikanten dat niet. AMD wilde destijds zelfs geen grafische updates verspreiden, omdat de drivers gericht zijn op specifieke platforms van oems.

Tijdens de CES kondigde AMD aan dat het vanaf het eerste kwartaal dit jaar via zijn Radeon Software ook drivers voor Ryzen Mobile zou gaan verspreiden. Daarmee beschikken Ryzen-laptopgebruikers nu over alle speloptimalisaties uit voorgaande drivers en nieuwe features zoals de streamfunctie Radeon ReLive en configuratietool WattMan.