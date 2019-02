Treyarch past systeem voor lootboxes Black Ops 4 gedeeltelijk aan na kritiek

Treyarch heeft de manier waarop spelers lootboxes kunnen verdienen in Call of Duty: Black Ops 4, aangepast. Spelers konden sinds 20 februari geen Reserve Cases meer verdienen als ze Contraband Tier 100 hadden bereikt. Dit is teruggedraaid.

Wie level 100 al had aangetikt in deze nieuwe Grand Heist-update, krijgt de Reserve Cases die hij heeft gemist, meldt Treyarch op Reddit. Dit is hoe het systeem in elkaar stak voor 20 februari en Treyarch keert daarnaar terug na kritiek vanuit de spelersgemeenschap over het gebrek aan loot. Daarnaast is de earn rate voor Reserve Cases via gameplay verdubbeld. Waar dat voorheen ongeveer twee uur was, is dat nu rond een uur.

Call of Duty: Black Ops 4 kreeg sinds 20 februari veel kritiek over zich heen wegens de introductie van Reserve Crates; dat zijn lootboxes waarvoor spelers echt geld moeten neerleggen. In deze Reserve Crates kunnen voorwerpen zitten die een bonus van 25 procent in xp-punten per kill geven, wat op de langere termijn weer gameplayvoordelen oplevert. Deze Reserve Crates zitten nog altijd in de game.

Call of Duty: Black Ops 4 kwam op 12 oktober vorig jaar op de markt voor de PlayStation 4, de Xbox One en Windows. Ook toen kreeg de game in de Tweakers-review kritiek voor het inbegrijpen van microtransacties die de gameplay beïnvloeden.