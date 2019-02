Black Ops 4 krijgt nieuwe spelmodi, personages en wapens

Call of Duty: Black Ops 4 krijgt in een update onder meer nieuwe wapens, gamemodi en multiplayerlocaties. Dat zegt ontwikkelaar Treyarch. De update is onderdeel van een nieuw seizoen, Operation Grand Heist, en is volgens Treyarch de grootste update van het spel tot nu toe.

Treyarch schrijft dat de nieuwe spelmodus One in the Chamber is, een oude bekende voor Call of Duty-spelers. Het luidt de terugkeer in van de Party Games-modi, spelvormen met alternatieve gameplayregels. In One in the Chamber krijgen spelers drie levens en een pistool met maar een kogel, wie een andere speler omlegt krijgt een extra kogel en punten. Wie aan het eind de meeste punten heeft, wint het spel.

Blackout, de battle royal-modus, krijgt ook een extra spelmodus, Hot Pursuit, waarin de drie nieuwe voertuigen centraal staan. Tevens is er de nieuwe locatie Ghost Town, een door Westerns geïnspireerde omgeving in de woestijn met ondergrondse tunnels. Tijdens het spelseizoen verschijnen nog meer multiplayerspelvormen.

De nieuwe Specialist, personages vergelijkbaar met het klassensysteem, heet Outrider. Haar boog komt met een nauwkerigheidsbonus en extra krachtige pijlen. Outrider krijgt een drone die op strategische punten kan worden geplaatst en daar vijanden kan taggen. Outrider zat eerder ook in Black Ops 3. Operation Grand Heist komt ook met nieuwe wapens, waaronder een smg , shotgun en geldzak.

Geheel in de overvalstijl van het seizoen kunnen spelers die de Black Ops Pass hebben aangeschaft aan de slag met twee nieuwe kaarten. Lockup draait om een politiegebouw in Los Angeles, terwijl Casino een luxe gokresort in Monaco betreft. De nieuwe update komt dinsdag eerst uit voor de PlayStation 4, de overige versies volgen een week later.

Operations zijn thematische updates die worden verspreid over meerdere weken. Eerder kwamen er de operations Absolute Zero en First Strike. In de lente, zomer en herfst komen de volgende drie Operations, zegt Treyarch.