Facebook hernoemt 'geheime' groepen naar 'privé en verborgen in de zoekfunctie'

Facebook heeft de namen van instellingen voor groepen op zijn sociale netwerk hernoemd. Waar groepen tot nu toe 'geheim' of 'besloten' konden zijn, gaat dat vanaf nu 'privé en verborgen in zoekfunctie' en 'privé en zichtbaar in zoekfunctie' heten.

De verandering moet gebruikers en groepsbeheerders meer duidelijkheid geven, zegt het sociale netwerk. Vooral het verschil tussen 'geheim' en 'besloten' zou nu voor verwarring zorgen. In plaats van drie instellingen voor groepen, zijn er nu twee. De tweede optie, 'privé', heeft de optie om een groep te verbergen of zichtbaar te maken in de zoekfunctie van het sociale netwerk.

Facebook benadrukt dat voor groepen die op privé staan dezelfde regels gelden als voor publieke groepen. Een combinatie van software en mensen bekijkt en beoordeelt posts die mensen rapporteren om te zien of ze voldoen aan de richtlijnen. Daarbij hebben admins een dashboard, waarop zichtbaar is of en hoeveel posts van leden zijn verwijderd. De wijzigingen zullen komende weken ingaan voor beheerders van groepen, waarna leden in de weken erna de nieuwe namen zullen zien.