Asus brengt gamelaptop met Ryzen 7 3750H en GTX 1660 Ti uit voor 1299 euro

Asus brengt volgende week zijn TUF Gaming-laptops met AMD-processors en Nvidia-gpu's uit in Nederland. Een model met Ryzen 7 3750H en GTX 1660 Ti kost 1299 euro. Het is momenteel de goedkoopste laptop met die videokaart. Een model met GTX 1650 kost 1099 euro.

Asus voorziet de FX505 met GTX 1660 Ti-videokaart, een Ryzen 7-processor, 16GB ram, een 256GB-ssd en een 1TB-hdd. Het 15,6"-scherm heeft een ips-paneel met een full-hd-resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz. De configuratie kost 1299 euro en daarmee zou daarmee op het moment van schrijven de goedkoopste laptop met Nvidia's GTX 1660 Ti zijn.

In de Pricewatch staan wel barebones met GTX 1660 Ti voor ongeveer dezelfde prijs, maar daarbij ontbreekt een Windows-licentie en die hebben minder opslag en geheugen voor dat geld. Laptops van merken als Lenovo en MSI met Intel-cpu en 1660 Ti staan in de Pricewatch vanaf ruim 1600 euro.

Asus maakt ook een uitvoering met GTX 1650 en die kost 1099 euro. Ook dat is momenteel de goedkoopste laptop met die videokaart. Een variant van Lenovo met Intel Core i5-9300H en dezelfde gpu kost zo'n 1200 euro.

Asus komt in totaal met vijf uitvoeringen van zijn nieuwe TUF Gaming-laptops, waarvan en drie nog van de oude GTX 1050-gpu zijn voorzien, maar dan nu met 3GB in plaats van 4GB. Naast de drie onderstaande modellen is er een FX505 met GTX 1050 3GB en Ryzen 7 3750H voor 999 euro. Ook komt er een FX705-uitvoering, dat is een 17,3"-model met een GTX 1050 3GB en een prijs van 1099 euro.

Tweakers publiceerde in april een review van een Asus TUF Gaming FX505-laptop met Ryzen 5-processor en Radeon RX 560X-videokaart. Die AMD-gpu is vergelijkbaar met de GTX 1050. De nieuwe modellen met GTX 1650 en 1660 Ti zullen beter presteren in games.