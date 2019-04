Koop je een gamelaptop van minder dan duizend euro, dan krijg je al jarenlang ongeveer dezelfde hardware: een Intel-processor uit de H-serie en een GTX 1050- of 1050 Ti-videokaart. AMD was in dit segment vrijwel niet te bekennen. Een van de redenen daarvoor was het gebrek aan krachtige laptopprocessors bij die fabrikant. De eerste generatie Ryzen Mobile-cpu's bestond alleen uit zuinige 15W-modellen.

Begin dit jaar kondigde AMD Ryzen Mobile-varianten met een tdp van 35W aan. Net als de 15W-modellen zijn het maximaal quadcores, maar door hun hogere tdp-configuratie kunnen ze langer op hoge kloksnelheden draaien. AMD mikt met deze processors op gamelaptops en Asus is de eerste fabrikant die er een laptop omheen heeft gebouwd: de TUF Gaming FX505-AL007T.

In het model dat wij hebben getest, zit de Ryzen Mobile 3550H-quadcoreprocessor. Asus gaat voor een volledige AMD-configuratie met een Radeon RX560X-videokaart. AMD heeft die laptopvideokaart met Polaris-gpu al een tijdje in zijn assortiment, maar hij is nauwelijks terug te vinden in laptops. Acer gebruikte hem eerder in een aantal Nitro-modellen en AMD stopt een Pro-variant van de 560X in zijn MacBook Pro 15,4". De videokaart moet vergelijkbaar zijn met een GTX 1050.

Asus vraagt 949 euro voor de FX505 met AMD-hardware. Voor een gamelaptop met een quadcore-gpu en een videokaart die op papier vergelijkbaar is met een GTX 1050, is dat best veel geld. In diezelfde prijsklasse vind je namelijk ook laptops met een Intel-hexacore of een quadcore gecombineerd met een snellere GTX 1050 Ti. Iets wat de FX505 meerwaarde moet geven, is het scherm dat rondom een 120Hz-paneel met FreeSync-ondersteuning is opgebouwd. Ook is de opslag ruim bemeten, want naast een 256GB-ssd krijg je een 1TB-hdd.

In deze review kijken we hoe een gamelaptop met AMD-processor en -videokaart zich verhoudt tot concurrenten met Intel en Nvidia in dezelfde prijsklasse. Ook is het onze eerste blik op de Ryzen Mobile-processors van de tweede generatie, die nu op 12 in plaats van 14nm worden gemaakt.

Behuizing en aansluitingen

De TUF Gaming-serie van Asus is onder de ROG Strix-serie geplaatst. Dat zie je terug in de prijs, maar ook aan de afwerking van de behuizing; de FX505 is vrijwel volledig van plastic gemaakt. Asus voorziet het plastic van een 'geborsteld' patroon, waardoor het enigszins op metaal lijkt. De rode kleuraccenten en schuine lijnen verklappen dat het om een gamelaptop gaat.

Voor een 15,6"-gamelaptop is de FX505 behoorlijk compact. Hij is zo'n 2,6cm dik en weegt net iets minder dan 2,2kg. De behuizing zelf is behoorlijk stevig; hij geeft weinig mee als je erop drukt. De deksel voelt wel slap aan. Als je druk uitoefent in het midden, veert deze makkelijk in. Asus gebruikt een scherm met dunne randen aan de zijkant. Ook is de rand aan de bovenkant vrij smal, maar daarin is nog ruimte voor de webcam. De onderste schermrand is nog erg dik.

Asus heeft alle aansluitingen aan de linkerkant geplaatst. Het idee daarachter is dat je rechts niet in de war komt met kabels als je een externe muis gebruikt. De rechterkant is helemaal dicht. Asus heeft die ruimte niet benut om een ventilatierooster te plaatsen. Dat is wat ons betreft een goede keuze, want daardoor krijg je geen stroom warme lucht over je hand als je een externe muis gebruikt. Warme lucht wordt aan de achterkant uit de laptop geblazen en via een ventilatierooster boven het toetsenbord.

Alle aansluitingen zitten dus aan de linkerkant. Het gaat om een stroomaansluiting en een ethernetpoort, een hdmi 2.0-aansluiting, een usb 2.0-poort, twee usb 3.0-exemplaren en een 3,5mm-aansluiting. De usb-poorten zijn allemaal type a-varianten. Usb-c ontbreekt en een kaartlezer heeft de laptop evenmin.

Toetsenbord en touchpad

De FX505 heeft een toetsenbord met vlakke, bijna vierkantje toetsjes. Ze hebben aardig wat travel en een zachte aanslag. Het toetsenbord is prettig stil als je erop tikt. Omdat er ook een numeriek gedeelte is, zijn de toetsen wel vrij klein. Er is rode achtergondverlichting aanwezig en die is in drie standen instelbaar. De toetsenbordverlichting kan uiteraard ook uit.

Asus gebruikt een Precision Touchpad in de FX505 en daardoor werken multitouchgebaren in Windows 10 prima. De touchpad zelf voelt met zijn plastic oppervlak wat stroef aan, maar hij ligt behoorlijk stevig in de behuizing en veert niet te ver in als je erop klikt.