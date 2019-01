Asus brengt TUF Gaming-laptops met Ryzen-cpu's en Radeon-gpu's uit

Asus heeft de FX505DY en de FX705DY aangekondigd. Dit zijn twee nieuwe laptops in de TUF Gaming-serie, die Asus met AMD Ryzen-processors en Radeon RX 560X-videokaarten uitrust. De schermen hebben smalle randen en ondersteuning voor FreeSync.

De Asus TUF Gaming FX505DY heeft een 15,6"-scherm en de FX705DY een 17,3"-scherm. In beide gevallen gaat het om een ips-paneel met resolutie van 1920x1080 pixels en beide schermen ondersteunen FreeSync. Bij de FX705DY heeft de variabele verversingssnelheid echter een bereik van 40 tot en met 60Hz, terwijl het scherm van de FX505DY tot 120Hz gaat. Volgens Asus gaat het om NanoEdge-schermen, zoals het bedrijf zijn schermen met smalle randen noemt.

De processor is bij de TUF Gaming-modellen de Ryzen 5 3550H, een op 12nm geproduceerde quadcore-apu die AMD zondag aankondigde en die een tdp van 35W heeft. Bij veel computertaken kan de Vega-gpu van de apu het werk af. Mede hierdoor bedraagt de accuduur van de FX705DY met 64Wh-accu volgens Asus zeven uur en van de FX505DY met 48Wh-accu zes uur bij het afspelen van 1080p-video.

In aanvulling op de bij de apu ge´ntegreerde gpu is er de Radeon RX 560X, een videokaart op basis van de Polaris 11-gpu met 4GB gddr5. Asus rust de gamelaptops verder in verschillende configuraties uit wat opslag en werkgeheugen betreft, met maximaal 32GB ram en 512GB aan pci-e-ssd-opslag. Asus adverteert verder met de aanwezigheid van een MIL-STD-810G-certificering, die aantoont dat de laptops bepaalde testen op het gebied van vallen en vocht- en stofomstandigheden kunnen doorlopen.

Er verschijnen twee varianten van de TUF Gaming-laptops: Red Matter-versies met alleen rode achtergrondverlichting voor het toetsenbord en Gold Steel-modellen met rgb-toetsenbordverlichting. Verder hebben ze onder andere ondersteuning voor wifi-ac en zijn hdmi 2.0 en een duo usb 3.1 gen1-poorten aanwezig. De prijzen en beschikbaarheidsdata noemt Asus nog niet.